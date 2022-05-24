عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا.. محاكمة جنود مصنع آزوفستال ستبدأ في ماريوبول

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

كشف مصدر مطلع، الاثنين، أن محاكمة الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع آزوفستال ستبدأ في ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.



وقال، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن المحاكمة الأولى ستكون في المدينة الساحلية ماريوبول.

كما أوضح أن تلك المحاكمة ستتبعها عدة مراحل، ويمكن عقدها في أماكن أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس جمهورية دونتيسك الانفصالية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، لوكالة إنترفاكس إن جميع السجناء الأوكرانيين الذين استسلموا في آزوفستال محتجزون حيث من المقرر تقديمهم للمحاكمة.

وكان الجيش الروسي أعلن صباح السبت، أنه حرر مجمع آزوفستال الصناعي بالكامل، بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، "منذ 16 مايو، استسلم 2439 نازياً من كتيبة آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع، كما استسلمت السبت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا"، وفق تعبيره.

يذكر أن أكثر من 250 مقاتلاً أوكرانياً استسلموا الأسبوع الماضي للقوات الروسية، لكن على الرغم من التأكيدات الروسية بأنهم سيعاملون وفقاً للقانون، فإن الغموض لا يزال يلف مصيرهم، وسط مخاوف أوكرانية من تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، لاسيما بعد أن أعلنت لجنة روسية نيتها استجواب الجنود، وكثير منهم أعضاء في كتيبة آزوف التي يصفها الروس بالمتطرفة والنازية، في إطار تحقيق حول "جرائم النظام الأوكراني".

مدينة تحولت أنقاضاً

أما مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف، فتحولت دماراً وأنقاضاً بعد أسابيع من الحصار، انتهت بسيطرة القوات الروسية عليها، في أكبر "انتصار لها" منذ فبراير.

إذ ستمنح تلك السيطرة على المدينة الساحلية، موسكو هيمنة كاملة على ساحل بحر آزوف، وامتدادا متواصلا من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.