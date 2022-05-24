شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يناقش تطورات الدين العام أمام اللجنة الاقتصادية بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة رصد تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم، والهيكل، والمصادر والمتطلبات التمويلية، والتوظيفات، والسداد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

كما تنظر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع موازنة 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فيما تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2022/2023 للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووكالة الفضاء المصرية، فيما تحدد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الموقف من موازنات الجهاز المركزي للتعمير، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية، موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي القليوبية والمنوفية، وتبحث لجنة الشباب والرياضة، مشروع موازنة المجلس القومي للرياضة، بينما تبحث لجنة حقوق الإنسان الشكاوى الواردة .