الحماية المدنية أنقذته.. سقوط شخص أسفل عجلات ترام الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية شخص سقط أسفل عجلات ترام الرمل بمحطة السرايا، ما أدى إلى إصابته.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط شخص أسفل ترام الرمل بمحطة السرايا.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط شاب أسفل عجلات الترام، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه من أسفل الترام بعد محاولات عديدة بعدما جسده علق بشكل كامل بين العجلات.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإعادة تسيير حركة الترام مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.