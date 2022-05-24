"لو اتكلمتي هقتلك".. عاطل يعتدي جنسيا على طفلة من ذوي الهمم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف واقعة مأساوية هزت أرجاء المحافظة، بطلتها طفلة من ذوي الهمم تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أحد جيرانها.

تعود أصول الواقعة إلى ملاحظة الأم وتدعى "ع. م"، ظهور بعض الأعراض على نجلتها، وشكاوى متكررة منها لم تكن تعرف سببها، إلى أن الأم وجدت يوما مبلغ من المال معها، وبسؤالها أجابت بأنها وجدته، وبعد إلحاح من الأم وزوجة نجلها روت الطفلة قصتها.

تقول الأم:- "ماكنش عندي شك أبدًا إنه ممكن يعمل كده، لأنه جارنا وصديق ابني، ولما حكت لي بنتي اللي حصل بقيت ألطم على وشي ومش مصدقة اللي حصل، خاصة وإنها مصابة بمشاكل ذهنية، فبدلا من مساعدتها استغل إعاقتها واستدرجها إلى منزله واعتدى عليها.

وأضافت زوجة شقيق الطفلة المجني عليها، هددها بسلاح أبيض، وقالها:- "لو اتكلمتي هقتلك"، والتقرير الطبي أثبت إنه عمل اعتدى عليها فعلًا وأكتر من مرة، وكان بيديها فلوس عشان تشتري حاجات حلوة ويسكتها".

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا إلى قسم شرطة بني سويف، باعتداء عاطل على طفلة من ذوي الهمم تدعى "ب" 12 عامًا، جنسيا بعدما استدرجها إلى داخل مسكنه.

وبتكثيف البحث والتحريات وإعداد الأكمنة، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر الواقعة، وباستدعاء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة أثبت صحة الواقعة، وجرى تحرير محضر، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.