شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم أثر هجوم إرهابي نفذته عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك العراقية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق النار عليهم، مستغلةً الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك .

وأضاف البيان أن القوات العراقية تنفذ عملية تفتيش، للبحث عن هذه العناصر الإرهابية وإلقاء القبض عليها.