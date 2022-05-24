شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: علاقاتنا الاقتصادية مع الصين ستنمو بشكل أسرع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكتسب زخما قريبا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور"، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أر تي بالعربي) الروسية.

وقال لافروف مساء الإثنين، في إطار مشروع مدرسة بريماكوفا "100 سؤال لقائد"، وفق ما نشرته الدائرة الدبلوماسية الروسية: "الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع".

كما نوه لافروف إلى أن "هذا خلافا للدخل المباشر لميزانية الدولة، يمنحنا الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا"، مؤكدا أن "العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك. هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات الأخرى".

يشار إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدة دول فرضت عقوبات شديدة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا>