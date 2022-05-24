عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف صاروخي يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

استهدف قصف صاروخي، الثلاثاء، قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد.



وتقع القاعدة في مجمع المطار، وتعرضت لعدة مرات لهجمات صاروخية، يلقي المسؤولون الأمريكيون دائما فيها باللائمة على فصائل موالية لإيران.

وقال مصدر أمني في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، إن "محيط القاعدة تعرض لقصف إما بصواريخ أو طائرة مسيرة".

وأضاف أنه "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار".

ومنذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أمريكية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.