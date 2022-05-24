عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين: أمريكا تلعب بالنار في ملف تايوان وستحرق نفسها

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

اعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، الإثنين، أن الولايات المتحدة تلعب بالنار، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريًا في وجه أي غزو صيني.



وقال تجو فينغليان وهو متحدث باسم المجلس الذي غالبًا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية، إن الولايات المتحدة تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها.

وتصريحات بايدن التي أدلى بها في وقت سابق الإثنين موالون، هي الأقوى حتى الآن بشأن قضية تايوان وتأتي وسط توترات متزايدة حول نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتنامي.

وأفادت شينخوا أن تجو حضّ الولايات المتحدة على التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين.

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا.

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مطول في طوكيو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للصحفيين عند سؤاله عن معنى كلام بايدن سياستنا لم تتغير.

وتنظر الصين إلى جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي باعتبارها جزءا من أراضيها وستستعيدها يوما ما، وقد خيم التوتر على هذه المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعهد فيها بايدن حماية تايوان منذ بدء ولايته الرئاسية، ما يعكس تحولا حادا مقارنة بالموقف القديم الغامض بشكل متعمد والذي اعتمدته واشنطن لتجنب إثارة غضب الصين.

لكن أوستن شدد على أن السياسة المتبعة حيال الصين منذ عقود لم تتغير، قائلا: "كما صرح الرئيس، فإن سياسة الصين الواحدة لم تتغير، لقد أعاد التاكيد على هذه السياسة وعلى التزامنا السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف: "لقد أكد أيضا على التزامنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان، للمساعدة في تزويد تايوان وسائل الدفاع عن نفسها، لذا مرة أخرى، إن سياستنا لم تتغير".