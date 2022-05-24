شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تعتدي على مقرات الأحزاب في العاصمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتدت الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على مقرات الأحزاب السياسية التي أبدت تأييدها لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، المكلف من قبل البرلمان، وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استهداف مقرات عدد من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية بالعاصمة طرابلس، بالإضافة إلى التحريض ضد عدد من الإعلاميين والصحفيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وقالت اللجنة في بيان، أمس الإثنين، إن هذه التهديدات تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعديا على حرية الرأي والتعبير، وحق الانتماء السياسي.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية دور الحكماء والأعيان في تجاوز الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ أعوام، وفي إنجاح المصالحة الوطنية للم الشمل والوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.