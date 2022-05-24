شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يدعو السياديين إلى انتخاب رئيس للبرلمان.. ويصف تيار باسيل بالكاذب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التيار الوطني الحر بتيار الكذب، فيما دعا جعجع السياديين والنواب المعارضين لانتخاب رئيس مجلس النواب، وقال جعجع في احتفال في بلدة جزين الجنوبية: «ابتداءً من يوم الأحد المقبل نصبح جميعًا مسؤولين وعلينا أن نفي بتعهداتنا تجاه الناس، وبالتالي أدعو كل النواب أن نذهب مباشرة نحو هدفنا وهو التغيير الفعلي من خلال تغيير الممارسة في المجلس النيابي بدءا من عملية انتخاب رئيس المجلس».

وأضاف جعجع واصفا جبران باسيل وتياره بالكاذب وقال: الأنظار تتجه نحو رئيس تيار الكذب والخداع والغش لنرى كيفية تعاطيه معه (انتخاب نبيه بري)، إذ إنه استمر طيلة السنوات الأربع الماضية بالقول إن الرئيس بري وجماعته (ما خلو يشتغل) وأنهم فاسدون و(بلطجية).

من جهته أكد النائب المنتخب عن حزب القوات اللبنانية بيار بو عاصي تصميم حزبه على تحمل المسؤولية تجاه الدولة والشعب اللبناني، وأن هدف القوات تحرير الوطن، وقال في مهرجان احتفالي في المتن أمس: «نحن لا نتهرب من المسؤولية التي نتحملها جراء الثقة التي منحنا إياها الناس. أيا يكن شكل الحكومة سنراقبها ونحاسبها ونسهر على كيفية صرف المال العام. زمن تدوير الزوايا وربط النزاع والتسيب في إدارة البلاد انتهى».

وأضاف بو عاصي: «ما كان قائما منذ العام 1990 إلى اليوم انتهى. العهد القوي الذي حول نفسه إلى عهد ضعيف بهوس المحاصصة الرخيص ولى إلى غير رجعة ومع وصول «القوات» ثمة عهد جديد يبدأ. فنحن أناس أقوياء بضميرهم وبنظافة كفهم وحرصهم على البلاد والعباد».

وقال بو عاصي: «تحديناهم وأكدنا أننا سنستعيد الرهينة ما أغضبهم ودفعهم بكل قوة لعرقلتنا من خلال غرفة العمليات المشتركة بين القصر الجمهوري وحارة حريك (معقل حزب الله) ووضعهم كل الإمكانات للوقوف في وجهنا، إلا أنه صحيح أنه ليس سهلا أن تكون قوات والأصعب والأصح أنه ليس سهلا أن تقف بوجه القوات التي هبت كالعاصفة وهزت الكرسي وأرجعتها إلى مكانها الصحيح في الخط السيادي المدافع عن سيادة لبنان وتعدديته وديمقراطيته وازدهار شعبه».

وشدد بو عاصي على أن دور المسيحيين مرتبط بالشراكة والوجود لا بمقولة «كان بدي وما خلوني»، أكد عدم الاكتراث لجبران باسيل وفشله الذي سوّد وجه لبنان بين الشعوب الطامحة للديمقراطية في المنطقة والعالم، لأن همّ «القوات» كيف نؤمن مستقبل شعبنا.

وقال النائب المنتخب: «نضحي بأنفسنا ولا نضحي بالمال العام ولا بالسيادة أو أي مسؤولية سنتحملها لأنها أمانة وليست ملكا لنا. لن نخذل كل من أعطانا شرف تمثيله. نحتفل اليوم في جزين، في دير الأحمر، في زحلة، في طرابلس وفي كل المناطق، فضلا عن بعبدا ومن ضمنها حارة حريك، حيث أزحنا الوجوه الصفر والكذب والدجل ووجدنا الكرسي الرهينة واستعدناها، وكما وعدناكم قبل الانتخابات «وفينا» لأننا لم نعتد على الكراسي المريحة ولم نكتفِ بالمحافظة عليها فقط، بل هدفنا التحدي وتحرير هذا الوطن والحفاظ عليه من الطامعين وما أكثرهم».