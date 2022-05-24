الحكيم والملك الأردني يبحثان تعزيز علاقات البلدين على المستويات كافة

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم والملك الأردني عبد الله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة على المستويات كافة.



وقال الحكيم في بيان، “إلتقينا خلال زيارتنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني وبحثنا معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة على المستويات كافة وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة”.

وأضاف “أكدنا وجلالته ضرورة الركون إلى الحوار كسبيل أمثل لحل الأزمات، وأهمية أن يعم الإستقرار والسلام بلدان المنطقة لتتفرغ لخدمة شعوبها”.

ولفت الحكيم الى أن “الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تعود للنتائج غير المتوازنة التي أفرزتها الإنتخابات الأخيرة”، مؤكدا أن “هذه الأزمة كسابقاتها من الأزمات ممكنة الحل إذا توفرت الإرادة الجادة للحل وغُلبت المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية”.

وتابع الحكيم “وعن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه العالم والمنطقة جزء منها دعونا إلى تعاون مشترك بين دول المنطقة لتجاوزها وأهمية استثمار الإمكانات والخبرات المتبادلة بين دول المنطقة”.