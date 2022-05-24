عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان يخطط لعمليات عسكرية جديدة على حدود تركيا الجنوبية

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن عمليات عسكرية جديدة على حدود بلاده الجنوبية.



وقال أردوغان إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق.

وأضاف الرئيس التركي: "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا وإقامة مناطق آمنة"، دون الخوض في التفاصيل.

ولفت أردوغان إلى أن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها.

وأطلقت تركيا مؤخرا، عملية "المخلب- القفل" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، في إشارة لعناصر الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

وعبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.