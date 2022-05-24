عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 20 دولة تقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

20 دولة تقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا



أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن 20 دولة أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن :"سنواصل تعزيز تعاوننا مع الحلفاء حتى تتمكن أوكرانيا من تقوية قدراتها القتالية ونعمل على تحديث قواتها".

وأشار إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل خرقًا للقانون الدولي.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد ساعات من طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوفير مزيد من الدعم السريع لبلاده ومدّها بمزيد من الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأوكراني خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، الإثنين.

وطالب زيلينسكي بفرض عقوبات "قصوى" على موسكو، بعد ثلاثة أشهر على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، إن العقوبات يجب أن تكون قصوى، لكي تدرك بكل وضوح روسيا وأي معتد قد يسعى إلى شن حرب على جارته، العواقب المباشرة لأفعاله.

وكانت البرلمانية الأوكرانية أناستاسيا رادينا التي تشارك في المنتدى شدّدت مساء الأحد على أن بلادها "بحاجة إلى أسلحة أكثر من أي شيء آخر... أسلحة كأسلحة الحلف الأطلسي"، لا سيما دبابات ومنظومات للدفاع الجوي وطائرات مقاتلة، وفق ما صرّحت لوكالة فرانس برس، معتبرة أن المساعدات العسكرية التي تم تلقيها إلى الآن "غير كافية".

والأحد، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يوفر مساعدات جديدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، الإثنين، يومها الـ89، دون أن تتوقف فوهاتها، وسط آمال بأن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.