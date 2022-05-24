عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على رأسهم مصر وتركيا.. ولي العهد السعودي يخطط للقيام بجولة عالمية

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أفادت مصادر رفيعة المستوى، بتخطيط الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي القيام بجولة عالمية قريبا.



ونقلت "رويترز" عن المصادر ،التي لم تكشف عن اسمائها، قولها إن الأمير محمد بن سلمان يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي لزيارة أنقرة، معربا عن أمله في استضافته خلال "الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصدرين تأكيدهما، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي دعا الأمير محمد بن سلمان، لزيارة تركيا ويأمل في استضافته في "الأيام المقبلة"، مما قد يوفر دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية للمرة الأولى منذ 2017، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.