شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تنظر تطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى على مائدتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، عدد من طلبات الإحاطة على مائدتها، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة.

وتنظر اللجنة، طلب إحاطة بشأن شكاوى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادى الذين فوجئوا بتطبيق نظام جديد للاختبار النهائى بنظام البابل شيت واعتماد التصحيح الإلكترونى فى منطقة بورسعيد فقط دون غيرها من المحافظات، وآخر بشأن التكدس وارتفاع الكثافة فى المدارس الحكومية بمحافظة سوهاج والتى تزيد عن (65) تلميذاً فى الفصل الواحد بمراحل التعليم الأساسى مما يشكل خطورة على حياة التلاميذ.

كما تبحث اللجنة طلب إحاطة بشأن تكدس الطلبة داخل الفصول بمدينة أبو حمص بالبحيرة، وآخر بشأن عدم وجود مدرسة إعدادى سواء للبنين أو للبنات بقرية نجع الشريفات مركز سوهاج على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الطلبة يذهبون خارج القرية للتعلم، وطلب بشأن فصل مدرسة روافع القصير الابتدائية بمركز سوهاج محافظة سوهاج إلى مدرستين.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة أيضا بشأن إزالة معوقات تطوير مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفنى، وآخر بشأن إعادة النظر فى السياسة التعليمية بالمدارس الفنية وخاصة التعليم الصناعى، وتبحث أيضا خطة تطوير منظومة التعليم المهنى ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة.