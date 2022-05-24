شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: ليس هناك فرض لأجندة معينة فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى لابد أن يشمل الكل، مشيرة إلى أن السياسة العامة للدولة بها المحور الاقتصادى والاجتماعى وكافة المجالا، وهناك ارتباط بين الإصلاح والتنمية السياسية والمحور الاقتصادى والاجتماعى.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، "إن أى حاجة بداية من العيش حتى الأحوال الشخصية هي سياسة، موضحة أن المواطن المصري يهمه حاجات كتيرة غير الحديث عن الإصلاح السياسي والحريات، والمواطن المصرى يهمه هياكل وهيشرب إزاى وعنده فرص عمل أم لا".

وتابعت النائبة أميرة العادلي: "نقدم في الحوار الوطني أجندة للبلد، ونضع كل المطالب، ولأول مرة في الحوار الوطني لا يكون هناك فرض لأجندة معينة".