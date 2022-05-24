شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: يجب أن يكون لدينا رؤية أوسع للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه يجب أن يكون لدينا رؤية أوسع للحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يجب أن نتفق على دور الدولة في العلاقات وتنظيم العلاقة بين الأفراد وبعضها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه يجب أن يكون هناك قواعد لممارسة الحياة السياسية في الحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:، إن الحوار الوطني ليس ترابيزة مفاوضات، مستطردا أن انتشار ظاهرة المستريح مش طمع والناس تريد أن تكسب.