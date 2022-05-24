شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب: من أهم التحديات التى تواجه العالم التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أهم أحد أهم التحديات التي تواجهنا هو الأمن الغذائي، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين مواردنا واستهلاكنا.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز 3 تحديات هي الندرة المائية حيث إن مواردنا المائية لا تتناسب مع احتياجاتنا والتحدى الثانى هو التغير المناخى الذى يشاهده العالم الآن وعلى أساسه ستستضيف مصر قمة المناخ الـ 27 في نوفمبر المقبل فمن أهم التحديات التى تواجه العالم هي التغيرات المناخية.

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التحدى الثالث هو تطوير الثقافة الزراعية للمزارع المصرى، وهذه من مجهودات الدولة أنها تسعى لتنظيم هذا الأمر.