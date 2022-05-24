شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام "صناعة النواب" عن نقص خردة النحاس وتصدير خام الصوف للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لنظر عدد من طلبات الإحاطة منها طلبا الإحاطة المقدمان من النائب الدكتور أيمن محسب والنائب مجاهد صدقى نصار بشأن نقص خردة النحاس بالسوق المحلى، ووقف الممارسات الضارة بتصدير خردة النحاس مما يسبب أزمات للمصانع وتوقف للورش وتأثير ذلك السلبى على الاقتصاد المحلى، حسبما ورد بطلبى الإحاطة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب بشأن امتناع موردى الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خام إلى الخارج دون أى عملية صناعية لارتفاع أسعاره العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه محمد بهجت (طه الناظر)، بشأن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوى الغربى تخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بنى سويف، حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحويل منتجاتها إلى منتجات مصنعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.