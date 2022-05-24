هشموا رأسه.. مصرع شاب بسبب "فرشة فاكهة" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بجروح بالغة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب "فرشة فاكهة" في منطقة الساعة بحي المنتزه أول بالإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من المستشفى الأميري يفيد وصول محمد أيمن، 16 عامًا، مصاب بتهشم في الرأس وجرى حجزه بالعناية المركزة.

انتقل ضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى المستشفى، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول " م.أ.م" و "ي.ك" و "ق.ال" و"ز.ال" و" ف. ال" و" س.و" و" ن .م " و"أ.د" وطرف ثان "أ.م." و ب.أ " و" م.أ " و " ع .م" .

وكشفت التحريات نشوب المشاجرة بسبب اعتراض الطرف الأول صاحب محل ملابس على وضع الطرف الثاني فرش فاكهة أمام محله، وتعدى الطرفين على بعضهما بالأسلحة البيضاء ما أدى لإصابة المجني عليه وتوفى متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة رقم 14103 لسنة 2022 جنح رمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.