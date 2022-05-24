مجلس أمن كردستان يرد على 'تهديدات' ويحذر من أي اعتداء

وقال المجلس في بيان، إن "جماعة خارجة عن القانون باسم الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية قامت بتلفيق العديد من التهم الباطلة على الإقليم وتوجيه تهديدات اليه والذي نعلم جيدا الجهة التي تقف ورائهم". وأضاف البيان أن "هذه التهديدات ليست جديدة وقامت هذه المجاميع بدعم من بعض القوى الخارجية بتنفيذه على أرض الواقع وكانت نتائجها على العراق مدمرة"، محذراً بالقول "ننوه الى أن اي اعتداء على اقليم كردستان المعترف به دستوريا سيكون له ثمن غالي".

وأشار الى أن "هذه المجاميع لا تتعلم من التاريخ بأن جماعات أكثر منهم قوة لم يتمكنوا من كسر إرادة شعبنا"، مضيفاً أن "هذه المجاميع الخارجة عن القانون تشكل خطرا على أمن وسيادة العراق بشكل عام وتسهم في نمو الجماعات الارهابية والافكار المتطرفة"، بحسب وصف البيان.