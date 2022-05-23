شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

وأضاف أن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.