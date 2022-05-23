الارشيف / اخبار العالم

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح عاجل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء مثل لأننا نمتلك اللقاح عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، ونصحت بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.

وقالت الصحة العالمية: "جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح"، مؤكدة أن اللقاح موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات وهو فعال للحالات المصابة.

وأشارت إلى أهمية التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل له، ويجب على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا