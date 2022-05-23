شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، ونصحت بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.

وقالت الصحة العالمية: "جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح"، مؤكدة أن اللقاح موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات وهو فعال للحالات المصابة.

وأشارت إلى أهمية التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل له، ويجب على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.