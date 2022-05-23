أوكرانيا: مقتل 87 في غارة جوية روسية الأسبوع الماضي

23 مايو , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، خلال كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال العالميين في منتدى دافوس إن 87 شخصاً قتلوا في غارة جوية روسية على قرية ديسنا يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت السلطات الأوكرانية الأسبوع الماضي إن ثمانية أشخاص قتلوا في الضربة على ديسنا الواقعة في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من الحصيلة الجديدة على الفور.
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