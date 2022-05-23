دولة عربية ترصد 3 حالات مشتبه بإصابتها بجدري القردة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.



وأفادت الوزارة بأن هذه الحالات الثلاث توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

وجدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ، إذ ينشأ في الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات، ويُنقل أحياناً من الحيوانات إلى الإنسان، واكتُشفت أول إصابة بشرية معروفة في عام 1970، لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، يسكن في منطقة نائية من الكونغو.



