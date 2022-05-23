عضو لجنة العفو الرئاسى: تواصلنا مع الرئاسة للعفو عن يحيى حسين عبدالهادى

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنهم ما زلوا يعملون على إعداد قوائم المحبوسين الذين تنطبق المعايير عليهم للإفراج عنهم، قائلا: "كل مجموعة يتم فحصها وإرسالها مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة وما زلنا نعمل على اعداد القوائم وارسالها لمؤسسة الرئاسة".

وأشار طارق الخولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هذه القائمة ليست الأولى وهناك عدد من الذين خرجوا الفترة الماضية من قبل دعوات افطار الاسرة المصرية، موضحا أنهم يقومون بجمع الحالات وفحصها من اجل تطبيق المعايير عليها.

وتابع: "فى حالات تم ارسالها للرئاسة ونحن بصدد ارسال قائمة جديدة خلال أيام تضم الغارمين والغارمات، والقائمة الجديدة لا تقتصر على سجناء الراى فقط، كما تواصلنا مع الرئاسة حول امكانية العفو عن المهندس يحى حسين عبد الهادي".