"دينية النواب" توصى بإنشاء وتجديد معاهد أزهرية بمحافظة المنيا

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حتة بشأن إنشاء معهد دينى أزهرى بقرية زاوية برمشا بمركز العدوة بمحافظة المنيا، بشأن إحلال وتجديد المعهد الدينى الأزهرى بقرية العقلية بمركز العدوة.

كما ناقشت اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء معهد دينى ثانوى أزهرى بقرية دهمرو التابعة لمركز مغاغة – محافظة المنيا، وإنشاء معهد دينى أزهرى بقرية زاوية برمشا مركز العدوة – محافظة المنيا، بحضور ممثلين عن مشيخه الأزهر الشريف وممثلين عن منطقة الأزهر بالمنيا وعن بعض الوزارات المعنية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بضرورة خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ طلبات الإحاطة المقدمة بإنشاء معهد زاوية برمشا مركز العدوة، ومعهد دهمرو مركز مغاغة، وإحلال وتجديد معهد بلهاسة بمركز مغاغة، ومعهد العقلية مركز العدوة.

كما أوصت اللجنة بأن تقوم مشيخة الأزهر بالرد على اللجنة بمواعيد تنفيذ إنشاء وإحلال وتجديد المعاهد المقدم عنها طلبات الإحاطة.