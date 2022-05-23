متغيبة منذ رمضان.. العثور على جثة طفلة متحللة في مصرف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

عثر أهالي بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، على جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي، مسجل تغيبها عن أسرتها منذ شهر رمضان، وقد وجد الجثمان متحللًا ملقى في مصرف القرية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، بداية شهر رمضان الماضي، بورود بلاغ باختفاء فتاة تُدعى "ندى. م"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، في ظروف غامضة، فيما عثر على جثمانها اليوم الإثنين، تحللًا في مصرف القرية، وجرى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة.