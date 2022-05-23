ضبط 7 من مرافقي مريض اعتدوا على وكيل مستشفى السويس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعدى مرافقو مريض على وكيل مستشفى السويس العام، لرفضه تواجدهم بالمستشفى ومطالبتهم بالانصراف، وقد ألقى أمن السويس القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إن المتعدين حضروا مع المريض إلى قسم الطوارئ، وعقب استلام الأطباء للحالة والتعامل معها وتشخيصها طالبهم الدكتور محمد عزمي وكيل المستشفى بالخروج وترك الحالة في رعاية الأطباء لاستكمال الإجراءات الطبية تحت إشرافه، إلا أنهم رفضوا الامتثال للأمر وتعدوا عليه بالضرب، فلحقت به عدة إصابات متفرقة وكسر بعظم الأنف.

أكد الحفناوي أن وقائع التعدي على الطاقم الطبي والفني والإداري مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وأن مديرية الصحة تمسكت باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه الخارجين عن القانون.

وطالب أهالي السويس بالتعاون مع إدارة المستشفى في تنفيذ التعليمات ولا سيما التي تتعلق بمواعيد الزيارات وعدد الأفراد الزائرين بالإضافة إلى تواجد مرافق واحد فقط مع المريض داخل أقسام الطوارئ، ووجه الشكر لرجال الشركة لسرعة الاستجابة للبلاغ وضبط المتعدين على الطبيب.

وقال الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على المستشفى العام إن إدارة المستشفى حررت محضراً بالتعدي على منشآت طبية، والطبيب وكيل المستشفى أثناء تأدية عمله.

وأوضح أن أمن السويس ألقى القبض على 7 أشخاص تورطوا في حادث الاعتداء على وكيل المستشفى، وكشف أن إدارة المستشفى رفعت مذكرة رسمية لوكيل وزارة الصحة اتهمت فيه شركة الأمن الإداري بالتقصير الشديد في الخدمة الأمنية بالمستشفى، لافتا ان الدكتور عزمي يتلقى حالياً الرعاية الطبية داخل المستشفى.