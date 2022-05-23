ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القتل التي نفذها مسلحان مجهولان على دراجة نارية، حيث أطلقا النارعليه خمس مرات.
في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن إسرائيل تأخذ في الحسبان إمكانية رد إيران على اغتيال خدائي، وذكر التقرير أن «هناك حالة تأهب في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم».
محاولات سابقة
وأفاد التقرير بأن خدائي كان المسؤول عن محاولات اعتداء كثيرة، استهدفت مواطنين إسرائيليين في كينيا وكولومبيا وقبرص وتركيا.
لذالك تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر، وقال:«لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة».
وكانت إيران قد اتهمت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال مماثلة، بدراجات نارية استهدفت علماء نوويين إيرانيين قبل عقد من الزمن.
في العام الماضي، ألقت إيران باللوم على إسرائيل في جريمة قتل عالية التقنية، استهدفت محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين في البلاد والذي كان العقل المدبر للبرنامج النووي العسكري للجمهورية الإسلامية، قتله رشاش يتم التحكم فيه عن بعد على طريق ريفي.
وبدعم من إسرائيل، سحب الرئيس السابق دونالد ترمب، أمريكا من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وأعاد فرض العقوبات.
أدت القبضة الخانقة للعقوبات الأمريكية إلى جانب سوء الإدارة الحكومية في إيران، إلى ارتفاع التضخم وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وزيادة الفقر.
صراع إسرائيل وإيران
- هو صراع مستمر غير مباشر بين إسرائيل وإيران
- يتمحور حول النضال السياسي للقيادة الإيرانية ضد إسرائيل وهدف إسرائيل في منع إيران من إنتاج أسلحة نووية
- تحولت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية من العلاقات الوثيقة خلال عهد سلالة بهلوي إلى العداء منذ الثورة الإسلامية
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خدائي يظهر الحرب بين إيران وإسرائيل للعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.