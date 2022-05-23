أشهر الحرب تغير حياة المدنيين في روسيا وأوكرانيا

يعاني المواطنون في روسيا وأوكرانيا، من نتائج الحرب بين الرؤساء، فالمنازل تحترق وقصف مدفعي مستمر، وأشخاص يختبئون في أفنية المنازل بدون كهرباء أو ماء أو غاز، حيث يتم تحطيم مدنهم فوقهم، هذا ما وصفه مدنيون يفرون من مناطق قريبة من الجبهة الشرقية في الحرب في أوكرانيا لمشاهد الدمار، حيث تعرضت بلداتهم وقراهم لهجوم متواصل من القوات الروسية. في حين قد تكون التكلفة النفسية للقمع والقيود، وتقلص الفرص عالية على الروس، على الرغم من صعوبة قياسها.

الجانب الاجتماعي الروسي

عندما أعلن فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، بدت الحرب بعيدة عن الأراضي الروسية، لكن في غضون أيام، عاد الصراع إليها بشكل يختلف عن صواريخ كروز ومدافع الهاون، فالعقوبات من قبل الحكومات الغربية، والعقوبات الاقتصادية من قبل الشركات قامت بإلحاق الضرر بهم.

فبعد ثلاثة أشهر من غزو 24 فبراير، يعاني العديد من الروس العاديين من تلك الضربات في سبل عيشهم، حيث تحولت مراكز التسوق الضخمة في موسكو، إلى مساحات مخيفة من واجهات المحلات المغلقة، التي كان يشغلها تجار التجزئة الغربيون.

وانسحبت ماكدونالدز - التي كان افتتاحها في روسيا عام 1990 ظاهرة ثقافية، وكذلك إيكيا، التي تعد مثالا على وسائل الراحة الحديثة ذات الأسعار المعقولة.

وعشرات الآلاف من الوظائف التي كانت آمنة في يوم من الأيام، أصبحت الآن في موضع تساؤل هل ستعود مجددا ؟.

النفط والهجرة

كما انسحب كبار اللاعبين الصناعيين، بما في ذلك عمالقة النفط بي بي وشل ورينو، على الرغم من استثماراتها الضخمة في روسيا.

. وقدرت شركة Shell أنها ستخسر حوالي 5 مليارات دولار، من خلال محاولة تفريغ أصولها الروسية.

وبينما كانت الشركات متعددة الجنسيات تغادر، كان الآلاف من الروس يفرون أيضًا، خائفين من التحركات الحكومية القاسية الجديدة المرتبطة بالحرب، وخوفًا من أن يفرض الكرملين تجنيدًا إلزاميًا لتغذية آلته الحربية.

لكن الفرار أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق - فقد حظرت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، الرحلات الجوية من وإلى روسيا.

حتى السفر غير المباشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، قد تقلص بالنسبة للروس.

المواقع الإلكترونية

حظرت روسيا في مارس Facebook و Instagram - على الرغم من أنه يمكن التحايل على ذلك باستخدام VPN - وأغلقت الوصول إلى مواقع وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك BBC و Voice of America الممول من الحكومة الأمريكية وRadio Free Europe / Radio Liberty والمذيع الألماني Deutsche Welle.

وبعد أن أصدرت السلطات الروسية قانونًا يدعو إلى السجن، لمدة تصل إلى 15 عامًا، لقصص تتضمن «أخبارًا كاذبة» عن الحرب، أغلقت العديد من وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة أو أوقفت عملياتها.

ومن بين هؤلاء إذاعة Ekho Moskvy وصحيفة Novaya Gazeta، التي تقاسم محررها ديمتري موراتوف جائزة نوبل للسلام.

العواقب الاقتصادية

في الأيام الأولى من الحرب، فقد الروبل الروسي نصف قيمته، لكن جهود الحكومة لدعمها رفعت قيمتها في الواقع إلى أعلى من مستواها قبل الغزو.

ولكن فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، «هذه قصة مختلفة تمامًا»، كما قال كريس ويفر، محلل الاقتصاد الروسي المخضرم في Macro-Advisory.

«نرى تدهوراً في الاقتصاد الآن عبر مجموعة واسعة من القطاعات، و تحذر الشركات من نفاد مخزونات قطع الغيار لديها، فالكثير من الشركات تشغل عمالها في عمل بدوام جزئي، وآخرون يحذرونهم من أنهم مضطرون للإغلاق كليًا، لذلك هناك خوف حقيقي من أن البطالة سترتفع خلال أشهر الصيف، وأنه سيكون هناك انخفاض كبير في الاستهلاك ومبيعات التجزئة والاستثمار».

وقال ويفر إن الروبل القوي نسبيًا، مهما بدا مشجعًا، يطرح أيضًا مشاكل للميزانية الوطنية

إذا استمرت الحرب، فقد يخرج المزيد من الشركات من روسيا، واقترح ويفر أن تلك الشركات التي علقت عملياتها فقط، قد تستأنفها إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسلام لأوكرانيا، لكنه قال إن نافذة ذلك قد تُغلق.

الفرار من الدمار

وفي أوكرانيا استقل أكثر من 270 شخصًا قطار الإجلاء، متجهين غربًا إلى مناطق أكثر أمانًا في أوكرانيا من بلدة بوكروفسك، وقال آخرون ممن فروا من لايمان، إن البلدة كانت تتعرض لهجوم متواصل وتحول جزء كبير منها إلى أنقاض.

يبدو أن روسيا اتخذت خطوات بطيئة في الطحن ضد القوات الأوكرانية، في منطقة دونباس الصناعية الشرقية في الأيام الأخيرة، وكثفت الجهود للاستيلاء على Sieverodonetsk، المدينة الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة Luhansk، والتي تشكل مع مقاطعة Donetsk المجاورة دونباس.

كما أن بلدة سوليدار الصغيرة على بعد 30 كيلومترا «19 ميلا» جنوب شرق لايمان تعرضت أيضا لأضرار بالغة.

جرائم حرب

حكم على جندي روسي أسير اعترف بارتكاب جريمة قتل مدني أوكراني، بالسجن مدى الحياة - الحد الأقصى - في أول محاكمة لجرائم الحرب منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، وفي تعبير علني نادر عن معارضة الحرب، من قبل صفوف النخبة الروسية، استقال دبلوماسي مخضرم من الكرملين، وأرسل رسالة لاذعة إلى زملائه الأجانب قال فيها: «لم أشعر أبدًا بالخجل من بلدي كما في 24 فبراير من هذا العام».

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات «قصوى» على روسيا في خطاب بالفيديو، وجهه إلى زعماء العالم والمديرين التنفيذيين، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.