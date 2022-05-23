التحقيق بمقتل حارس سفارة قطر

ذكر مكتب المدعي العام الفرنسى أنه تم فتح التحقيق في جريمة مقتل حارس في سفارة قطر في باريس واعتقال مشتبه به، ولم تتضح على الفور ملابسات القتل بما في ذلك الطريقة المستخدمة.

حيث ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الحارس قُتل بالأمس، حوالي الساعة السابعة صباحًا خارج السفارة، في الحي الثامن الفاخر في باريس، وبينت بأنه تعرض للضرب حتى الموت.

وذكر العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن المشتبه به يبدو مضطربًا عقليًا، ورفضت الشرطة التعليق على القتل.

ولم يكن المدعي الخاص بقضايا الإرهاب متورطًا في القضية، مما يعني استبعاد الإرهاب .