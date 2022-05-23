حيث ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الحارس قُتل بالأمس، حوالي الساعة السابعة صباحًا خارج السفارة، في الحي الثامن الفاخر في باريس، وبينت بأنه تعرض للضرب حتى الموت.
وذكر العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن المشتبه به يبدو مضطربًا عقليًا، ورفضت الشرطة التعليق على القتل.
ولم يكن المدعي الخاص بقضايا الإرهاب متورطًا في القضية، مما يعني استبعاد الإرهاب .
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق بمقتل حارس سفارة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.