وثيقة وبيانات: ناقلة تحمل نفط إيراني تصل الى المياه الفنزويلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

أظهر تقرير شحن اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين وبيانات لتتبع السفن أن ناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام الإيراني الثقيل وصلت في الأيام الأخيرة إلى المياه الفنزويلية لتسليمها إلى أكبر مصفاة في البلاد.

ووسعت إيران وفنزويلا مؤخرا اتفاق مقايضة تم توقيعه العام الماضي، أضاف إمدادات الخام الإيراني الثقيل إلى مصفاة إل باليتو الفنزويلية ومركز باراجوانا للتكرير، ضمن جهود لتجديد منشآت متهالكة.

وتحتاج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بشكل عاجل إلى زيادة إنتاج الوقود لتجنب أزمة أخرى في البنزين والديزل مثل تلك التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

وأظهرت الوثيقة أن الناقلة سيلفيا 1 التي ترفع العلم الإيراني والتي تملكها وتديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وصلت يوم الأحد إلى منطقة رسو بالقرب من ميناء أمواي الفنزويلي، الذي يخدم مصفاة التكرير التي تبلغ طاقتها 645 ألف برميل يوميا.

وقبل أيام، شوهدت السفينة في صور الأقمار الصناعية بالقرب من أكبر ميناء في فنزويلا، مرفأ خوسيه، وفقًا لخدمة تانكر تراكرز دوت كوم لتتبع حركة السفن.

وغادرت السفينة في أوائل أبريل نيسان من خورفكان، على خليج عمان، وأغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها عند إبحارها بالقرب من رأس الرجاء الصالح باتجاه المحيط الأطلسي، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.