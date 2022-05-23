شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد خلو البلاد من أية إصابات بمرض جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، خلو البلاد من أية إصابات بمرض جدري القرود الذي ظهر في العديد من دول العالم.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الإثنين، إن المجلس أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية، منوهاً بأن السلطات الصحية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولاً بأول.