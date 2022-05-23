23 مايو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين في طوكيو أن روسيا «يجب أن تدفع ثمناً طويل الأمد» على «وحشيتها في أوكرانيا» من ناحية العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وقال بايدن إن «الأمر لا يقتصر على أوكرانيا فقط» لأنه «إذا لم يتم الإبقاء على العقوبات على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه إلى الصين حول ثمن محاولة للسيطرة على تايوان بالقوة؟».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: يجب أن تدفع روسيا «ثمناً طويل الأمد» لغزو أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.