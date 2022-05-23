بايدن: يجب أن تدفع روسيا «ثمناً طويل الأمد» لغزو أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين في طوكيو أن روسيا «يجب أن تدفع ثمناً طويل الأمد» على «وحشيتها في أوكرانيا» من ناحية العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وقال بايدن إن «الأمر لا يقتصر على أوكرانيا فقط» لأنه «إذا لم يتم الإبقاء على العقوبات على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه إلى الصين حول ثمن محاولة للسيطرة على تايوان بالقوة؟».