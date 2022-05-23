عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق

مرّةً جديدة، تغطي كتل ترابية، اليوم (الإثنين)، سماء العاصمة العراقية بغداد، ومناطق أخرى في البلاد وصولاً إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وإغلاق المطارات.



وبدأت العاصفة الترابية ليل الأحد إلى الاثنين، على أن تزول تدريجياً مساء الإثنين. واستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية ضئيلاً في الشوارع والطرقات التي خلت تقريباً من المارة، كما شاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسببت العاصفة الأخيرة المماثلة التي ضربت العراق قبل أسبوع واحد فقط بإغلاق المطارات والإدارات العامة كذلك وتعليق الامتحانات، فيما أصيب نحو 10 آلاف شخص بحالة اختناق خلال العاصفتين الترابيتين الأخيرتين اللتين ضربتا البلاد.



وأعلن مطار بغداد الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، عن تعليق الرحلات الجوية ليوم الإثنين، «بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر»، كما علّقت الحركة الجوية في مطار النجف بجنوب البلاد، ومطار أربيل عاصمة إقليم كردستان في الشمال.

في الأثناء، طلبت رئاسة الوزراء في بيان مساء الأحد، استباقاً للعاصفة الترابية، «تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة» الإثنين، وذلك «بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق».