الإعلام الأمني تكشف تفاصيل 'هجوم كركوك'

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تفاصيل الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" في كركوك، مؤكدة مقتل ستة مواطنين.

وقالت الخلية في بيان، "عمل إرهابي يبين خسة ودنائة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك".

وأضافت "مما ادى الى استشهاد ٦ من المواطنين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و٣ عجلات ومساحة من المزروعات"، مشيرة الى أن "قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت او خلف القضبان عن قريب".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل فلاحين اثنين بهجوم لتنظيم "داعش" في كركوك.