انت الان تتابع خبر تركيا تكشف قرب القيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا، لـ"مكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق".

