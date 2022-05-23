انت الان تتابع خبر تركيا تكشف قرب القيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا، لـ"مكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق".
وأضاف: "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة"، من دون الخوض في التفاصيل.
وأوضح أردوغان أن العمليات "ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها".