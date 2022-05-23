بدء أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 49 ثانية

قالت وزارة الطاقة في قبرص إن شركة إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية بدأتا أعمال حفر بئر استكشافية للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل الجزيرة اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن سفينة الحفر تونجستن إكسبلورر وصلت إلى موقع إلى الجنوب الغربي من الجزيرة اليوم الاثنين وبدأت أعمال الحفر.

وتتعاون إيني قبرص وتوتال إنرجيز قبرص، الوحدتان المحليتان للشركتين العالميتين، في المشروع. وإيني هي الشركة المشغلة للمنطقة البحرية المعروفة باسم (بلوك6) بمساهمة 50 المئة وتملك توتال النصف الآخر.

وفي فبراير شباط 2018، أعلنت الشركتان عن كشف للغاز في بئر كاليبسو، في موقع آخر في نفس المنطقة.

ويواجه برامج التنقيب البحري القبرصي معارضة قوية من تركيا.