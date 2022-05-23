أوكرانيا: نحقق في 13 ألف جريمة حرب روسية محتملة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

– قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا إن هناك نحو 13 ألف قضية جرائم حرب روسية محتملة يجري التحقيق فيها حتى اليوم الاثنين.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست “حتى هذا اليوم لدينا أكثر من 13 ألف قضية (رهن التحقيق) فيما يتعلق بجرائم الحرب فحسب”.

واتهمت كييف روسيا بارتكاب فظائع وأعمال وحشية بحق مدنيين خلال غزو أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو الضلوع في جرائم حرب بينما تنفذ ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم في مفترق طرق وعليه تشديد العقوبات على روسيا لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة أمام المنتدى عبر وصلة الفيديو “التاريخ يمر بمفترق طرق… هذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة الغاشمة ستحكم العالم”.

ومثلت كلمته بداية بشكل جدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر أربعة أيام ويجمع نحو ألفين من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وتتصدر أوكرانيا هذا العام جدول الأعمال.

ولم تتم هذا العام دعوة المؤسسات الحكومية ولا الشركات الخاصة من روسيا في اختلاف تام عما قبل.

وحث زيلينسكي الدول على ممارسة مزيد من الضغط على موسكو واتهمها بعدم فرض ما يكفي من العقوبات عليها.