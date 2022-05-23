حليف بوتين: العقوبات لم تؤثر على روسيا والغرب يخطط لتفكيك أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن قلقه من محاولات الغرب تفكيك أوكرانيا.

وقال حليف بوتين اللصيق، اليوم الاثنين، إن “الغرب يخطط لفصل المناطق الغربية عن باقي الأراضي الأوكرانية”، بحسب ما نقلت رويترز.

“حشود الناتو”

كما أكد أن بلاده تشهد حشودا عسكرية من حلف شمالي الأطلسي على حدودها.

أما تعليقاً على العقوبات الغربية التي فرضت على البلدين، جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرأى أنها لم تؤثر كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة التضخم في موسكو ومينسك منخفضة.

وكان لوكاشينكو دعا في وقت سابق اليوم، إلى وجوب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى كييف، من أجل منع التصعيد هناك.

حليف وثيق لموسكو

فيما دافع مراراً عن العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، مؤكداً دعم الكرملين، وفي الوقت عينه السعي لإرساء السلام.

إلا أنه شدد على أن بلاده لن تتدخل في العمليات العسكرية الجارية على الرغم من تأييد موسكو.

يذكر أن بيلاروسيا، التي تقع على الحدود الشمالية لأوكرانيا، تعتبر حليفاً وثيقاً لموسكو، وكانت دعمت تحركاتها العسكرية منذ الأيام الأولى لانطلاقها في 24 فبراير الماضي.

كما عمدت إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية قبيل أيام قليلة من انطلاق تلك العملية.

وتعرضت بسبب موقف لوكاشينكو، الذي يعتبر أحد الحلفاء اللصيقين للرئيس الروسي، لعدد من العقوبات الغربية، طالت المصارف وقطاع الرياضة، بالإضافة إلى القطاع البحري والعملات المشفرة.