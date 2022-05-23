بريطانيا وليتوانيا تعززان التعاون الدفاعي وسط مخاوف من عدوان روسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وقعت بريطانيا وليتوانيا إعلانا مشتركا اليوم الاثنين لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، مما يزيد من دعم لندن للدول التي تخشى ألا يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند أوكرانيا في محاولته لإعادة رسم حدود أوروبا.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط، زاد قلق دول البلطيق، ومنها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي وإحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، من احتمال أن يحل عليها الدور في مواجهة عدوان روسي.

وقالت بريطانيا إن هذا الإعلان سيبني على التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين العضوين في الحلف في مواجهة التهديدات، ومنها التهديدات من روسيا والصين، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان “المملكة المتحدة وليتوانيا دولتان تؤمنان بالحرية والسيادة وتقفان في وجه الأنظمة الاستبدادية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.

وأضافت “إننا نقف مع أوكرانيا في مواجهة الحرب الوحشية غير الشرعية التي تشنها روسيا”.

وبريطانيا من أشد المؤيدين لكييف في حربها مع روسيا والتي يصفها بوتين بأنها “عملية عسكرية خاصة” ويقول إنها تهدف لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النازيين فيها. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الغزو غير قانوني وغير مبرر.