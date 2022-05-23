شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. 1.5 مليون طفل معرضون للخطر في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة اليونيسف من أن أكثر من 1.5 مليون طفل معرضون لخطر متزايد للإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والغرق وسوء التغذية بسبب الفيضانات واسعة النطاق في شمال شرق بنجلاديش.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم، أنها تعمل على الأرض مع شركاء حكوميين وغير حكوميين للاستجابة للاحتياجات العاجلة في مجالات السلامة والصحة والتغذية، والمياه النظيفة، والتعليم للأطفال وأسرهم.

وأفادت أن أكثر من أربعة ملايين شخص في خمس مقاطعات في شمال شرق بنجلاديش تضرروا من فيضانات واسعة النطاق، مؤكدة أنها تدعم استجابة حكومة بنجلاديش للفيضانات من خلال توفير المياه النظيفة ومستلزمات النظافة والحليب العلاجي وأدوات التعلم.