شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة 120 في انفجار بمطعم في أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة أبو ظبي، إن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل مطعم في العاصمة الإماراتية.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار أسفر عنه وفاة شخصين وإصابة 120، موضحة أن الدفاع المدني كان يحاول احتواء الحريق الذي نشب جراء الانفجار، مبينة أن عدة متاجر تضررت فيما تم إخلاء أربعة مبان.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية زجاج محطم وركام متناثر على طول الرصيف، ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة البحرية للعاصمة.