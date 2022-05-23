23 مايو , 2022
مرض جدرى القرود
قالت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم الأحد إنها رصدت ما يشتبه أنها حالة إصابة بمرض جدري القرود في بوينس أيرس، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط إفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدرى القرود، معظمها في أوروبا ولكن أيضاً في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.
ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية.
وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخراً إلى إسبانيا. وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه بإصابتها بجدرى القرود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.