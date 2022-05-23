"الاستئناف" الكويتية تؤيد إعدام خادمة إثيوبية قتلت زميلتها الهندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

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أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام خادمة إثيوبية اتهمت بقتل زميلتها الهندية، قبل قرابة عام داخل منزل كفيلها؛ بسبب خلافات بينهما، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.



وجاء حكم الاستئناف مؤيدًا لحكم أول درجة الصادر نهاية عام 2021، ولا يزال أمام المتهمة درجة تقاضٍ واحدة ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقها.

ووقعت الجريمة في منطقة عبدالله المبارك، التابعة لمحافظة الفروانية، أول أيام شهر رمضان عام 2021، حيث أقدمت الإثيوبية على قتل زميلتها طعنًا بالسكين.