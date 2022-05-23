"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق التنمية الحضارية وهيئة تنمية الصعيد

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 لصندوق التنمية الحضارية، وهيئة تنمية الصعيد، وهيئة التنمية السياحية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن مبادرة "حياة كريمة " تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

واكد رئيس اللجنة، أن المبادرة تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف، حيث شهدت المرحلة التمهيدية لـ"حياة كريمة" توجيه حوالى 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا فى مصـر، أكثر من 27 ألف فرصة، وتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية لصالح 62 مجمعاً حرفياً داخل 59 قرية فى 29 مركزا إداريا بـ18 محافظة، وإطلاق تطبيق "فرصتك فى قريتك" على الهواتف الذكية فى ديسمبر 2021.