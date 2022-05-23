ضياء رشوان: ندعو كل الصحفيين لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم فى الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تلقى دعوة من "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" لتمثيل نقابة الصحفيين فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضى، ممثلا لنقابتنا العريقة.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه لما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنه يتطلع لأن يتلقى من الصحفيين مقترحاتكم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة فى اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا.

وأقترح أن تكون مقترحاتك الصحفيين متعلقة بالمحاور التالية:

أولا: المحور التشريعى، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة.

ثانيا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على آداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

ثالثا: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.

وتابع :"أتطلع لتلقى مقترحاتكم حتى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق 26 مايو ليتسنى تجميعها وعرضها على المجلس، ويتم هذا بإحدى الطريقتين التاليتين:-

= الإيميل التالي:

[email protected]

= الواتساب على الرقم التالي:

01280992299