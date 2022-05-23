"نقل النواب" توافق على قرض لتحديث سكك حديد مصر "الأقصر / السد العالى"

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالى بقيمة لا تجاوز ما يعادل 251 مليونا و607 آلاف دولار أمريكى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

وقال العميد وائل نعيم، مساعد وزير النقل، إن تطوير نظم الإشارات من الأقصر للسد العالى يأتى فى إطار مشروع تطوير الإشارات الذى تقوم به وزارة النقل، على عدة مراحل، من القاهرة للإسكندرية، ومن نجع حمادى لأسيوط، ومن نجع حمادى للأقصر، ومن القاهرة لبنى سويف، من الاسكندرية لأسوان السد العالى، وسيتم عمل منظومه كامله لتطوير منظومه إشارات القطارات وسنعمل خلال الفترة القادمة على قطارات الدلتا طنطا المنصورة، المنصورة القاهرة.

ومن جانبه تسال رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن أسباب الزيادة الكبيرة فى بند 6 مصروفات سنوات سابقة من 10 ملايين جنيه عام 2021/2022 إلى 603 ملايين جنيه عام 2022/2023، وأسباب التراجع الشديد فى ايرادات النشاط الأخرى والذى بلغ نحو 5.300 مليار جنيه، وما هى تلك الأنشطة الأخرى المستهدفة، تراجع صافى الربح العام بنحو 888 مليون، ونسبة التنفيذ الفعلية للمشروعات فى الخطة الاستثمارية للعام المالى السابق 2021/2022.