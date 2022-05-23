شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بإتاحة 3 مليارات جنيه إضافية لمخصصات "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وزارة المالية بضرورة بإتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، وذلك لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وكان قد تبين للجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم إدراج مخصصات إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية الجديدة، على عكس ما أعلنته الحكومة وزير المالية بالبيان المالى لمشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بشأن إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة للمنظومة بتكلفة إضافة تبلغ 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروعات موازنات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2023.